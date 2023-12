25.468 candidatos farão provas do vestibular da Unimontes, neste domingo, em M. Claros. É o maior da história

Sexta 08/12/23 - 7h35

Vestibular próprio da Unimontes será no próximo domingo com recorde de inscrições - Cerca de 25.468 inscritos farão provas no campus-sede em Montes Claros



A Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes) está nos preparativos finais para a realização do Vestibular Próprio no próximo domingo (10/12). Com um total de 39.168 inscrições para preenchimento de 2.734 vagas em 68 cursos (divididos em dois grupos) para o ano de 2024. Trata-se do processo seletivo com maior número de inscritos na história da Universidade, que completou 61 anos de existência em maio de 2023.



O reitor da Universidade Estadual de Montes Claros, professor Wagner de Paulo Santiago destacou o resultado surpreendente. “Esse é o maior vestibular da história da Unimontes. Foram ao todo 53.633 mil inscritos e destes, 39.168 completaram a inscrição e tiveram a inscrição deferida no processo seletivo. Isso se deve a muito trabalho e dedicação de toda a equipe da Universidade. Teremos um processo justo e transparente que vai realizar o sonho de milhares de pessoas em ingressar na Unimontes”.



Os trabalhos de elaboração das provas são desenvolvidos pela Comissão Técnica para a Organização e Acompanhamento dos Processos Seletivos no âmbito da Unimontes (Coteps).

A presidente da Coteps, professora Jussara Maria de Carvalho Guimarães lembrou que o motivo para a volta do Vestibular Próprio da Unimontes foi uma escolha da comunidade. “Foi realizada uma escuta acadêmica com participação de todos os departamentos, professores, e acadêmicos sobre a volta do vestibular e também do Programa de Avaliação Seriada de Acesso ao Ensino Superior (PAES), com obtenção de mais de 90% de aceitação de retorno para os dois processos. Além disso, temos recebido manifestações favoráveis também da comunidade externa. Isso aumenta nossa responsabilidade na realização do vestibular”, ressalta a professora Jussara Maria de Carvalho Guimarães



Os candidatos ao vestibular próprio da Unimontes estão divididos em dois grupos, concorrendo às vagas para as entradas na instituição nos dois semestres de 2024. Pelo sistema adotado, o mesmo candidato poderá concorrer a vagas em dois cursos diferentes no mesmo processo seletivo, para entradas em semestres diferentes. Também foi aberta a possibilidade para um mesmo candidato disputar vagas no mesmo curso, mas de turmas diferentes, com entradas na universidade no primeiro e no segundo semestres de 2024.



Foram recebidas 20.103 inscrições para o grupo 1, cujos candidatos vão realizar as provas no dia 10 de dezembro pela manhã (8 às 12 horas), e foram registradas 19.065 inscrições para os cursos do grupo 2, que realizarão os testes também no dia 10 de dezembro, no período da tarde (15 às 19 horas),

Os inscritos no vestibular próprio da Unimontes vão realizar as provas em Montes Claros e nas demais cidades onde a instituição possui unidades: Almenara, Bocaiuva, Brasília de Minas, Espinosa, Janaúba, Januária, Paracatu, Pirapora, Salinas, São Francisco e Unaí.



Para os cursos dos demais campi, os números de inscrições recebidas foram: Almenara – 724 – 370 do grupo 1 e 354 do grupo 2; Bocaiuva: 1.148 – 591 (grupo 1) e 557(grupo 2); Espinosa: 254 (grupo 1) e 248 (grupo 2); Janaúba: 1.746, com 886 (grupo 1) e 860 (grupo 2); Januária: 1.074 – 547 (grupo 1) e 527 (grupo 2); Paracatu: 1.647 – 844 (grupo 1) e 803 (grupo 2); Pirapora: 1.464 – 734 (grupo 1) e 730 (grupo 2); Salinas – 1.445 – 733 (grupo 1) e 712 (grupo 2); São Francisco: 557 – 290 (grupo 1) e 267 (grupo 2), Unaí: 2.567, sendo 1.304 (grupo 1) e 1.263 (grupo 2); e por fim, Brasília de Minas, com 826 vagas no total, sendo 419 (grupo 1) e 407 (grupo 2) .



A segurança também será um diferencial no processo, como explica a presidente da Coteps. “O processo de elaboração e impressão das provas foi realizado com todo cuidado para não ter interferência de outras pessoas, por uma equipe restrita. No dia do vestibular, será colhida a digital do candidato e posterior à matrícula deste acadêmico, será feita uma outra coleta para conferência. Além da segurança dos campi e apoio das polícias militar e civil em todos os prédios e localidades onde serão aplicadas as provas”, explicou a presidente.



De acordo com o edital, 80% das vagas dos cursos da instituição serão oferecidas no seu vestibular próprio e 20% serão preenchidas pelo Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e pelo Sistema de Seleção Unificada-Sisu/MEC.



A Unimontes mantém o sistema de reserva de vagas (50% do total). Além de contemplar egressos de escolas públicas, indígenas e negros (de baixa renda) e de portadores de deficiência, a Universidade destinará um percentual de vagas para integrantes de comunidades quilombolas (de baixa renda).



LEMBRETE AOS CANDIDATOS



Os portões de todos os prédios em que ocorrerão a aplicação das provas, serão abertos às 7h da manhã para os candidatos que farão provas do Grupo I e às 14h para os candidatos que farão provas do Grupo II.

Os portões dos prédios onde acontecerão as provas, fecharão pontualmente às 8h pela manhã para o Grupo I e às 15h, pontualmente para o Grupo II. Recomenda-se que o candidato esteja presente no local das provas 30 (trinta) minutos antes do horário marcado, sendo de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta de seu local de realização das provas e o comparecimento no horário determinado.



Para acesso ao prédio e às salas em que serão realizadas as provas, o candidato deverá apresentar o Documento Oficial de Identificação físico, original, com foto e em perfeitas condições (Carteira de Identidade, Carteira de Trabalho, Passaporte, Carteira de Reservista (com foto), Carteira de Órgão ou Conselho de Classe – CRA, CREA, CRC, CORECON, COREN, etc. – Carteira de Motorista).



Informações e consulta de inscrições no site da COTEPS – www.coteps.unimontes.br.



OBRAS INDICADAS



Os candidatos inscritos para o preenchimento de vagas em todos os cursos de graduação deverão fazer a leitura das obras literárias indicadas para o processo seletivo, relacionadas com a temática “sertão”. Os livros indicados para o processo Seletivo 01/2024 são: “Grande Sertão: Veredas”, de Guimarães Rosa; “Vidas Secas”, de Graciliano Ramos; e “Hora da Estrela”, de Clarice Lispector.



A redação deverá ser escrita com caneta esferográfica – tinta azul ou preta. A prova escrita a lápis será anulada e a nota será zero.



A Coteps divulgará o Gabarito Oficial das Provas de Múltipla Escolha até 24 horas após o seu encerramento, no sítio eletrônico www.coteps.unimontes.br.