Mega deste sábado tem prêmio de 30 milhões de reais

Sábado 09/12/23 - 7h04

A Mega-Sena, hoje, tem prêmio de R$ 30 milhões para quem acertar as seis dezenas.



No último sorteio, realizado na quinta-feira (7), ninguém acertou todas as dezenas.



A aposta mínima para participar é de R$ 5 e pode ser feita em lotéricas ou pela internet, até as 19h.



A aposta online requer um cadastro no site da Caixa Econômica Federal, sendo necessário ser maior de idade (18 anos ou mais) e fornecer os dados do cartão de crédito.