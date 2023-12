Cegonheira e carro batem de frente na BR-251, após Francisco Sá. Motorista, de 31 anos, e passageira, de 42, morrem no local

Sábado 09/12/23 - 16h54

Neste sábado (9), grave acidente na BR-251, na altura do município de Grão Mogol, resultou na morte de duas pessoas após choque entre carro e carreta cegonheira.



O condutor do automóvel, de 31 anos, e sua passageira, de 42, não sobreviveram aos ferimentos.



O motorista da carreta disse que o carro, viajando na direção de Salinas, invadiu a contramão ao tentar ultrapassar duas motos.



O choque foi inevitável, com as 2 mortes



O KM-449 ficou fechado ao tráfego, nos dois sentidos.



O condutor da cegonheira não sofreu ferimentos.