Milei, novo presidente da Argentina, tomará posse ainda nesta manhã

Domingo 10/12/23 - 7h36

O economista Javier Milei toma posse neste domingo 10 como presidente da Argentina.



A agenda de posse começará com visita ao Congresso Nacional, onde fará o juramento e um discurso.



Passará pela Casa Rosada, sede do governo, participará de recepção de líderes estrangeiros e encerrará o dia com um coquetel e festa de gala.



Javier Milei se reuniu previamente com o ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro, indicando aproximação.



O programa da posse de Javier Milei, no horário de Brasília, é o seguinte:



10:30 — Saída do Hotel Libertador

11:00 — Chegada ao Congresso Nacional

11:10 — Assinatura de livro de visitantes ilustres

11:30 — Juramento no Congresso e discurso no recinto

12:00 — Discurso para apoiadores do lado de fora, da escadaria do Congresso

12:30 — Volta para Casa Rosada em veículo conversível

13:00 — Missa na Catedral

13:30 — Recepção de líderes estrangeiros e outras autoridades

17:30 — Juramento dos ministros

18:30 — Coquetel

20:00 — Festa de gala no Teatro Colón