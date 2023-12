Chuva forte em Angra dos Reis, no Rio, matou duas pessoas neste sábado 9 de dezembro

Domingo 10/12/23 - 7h49

A prefeitura de Angra dos Reis, no estado do Rio, decretou situação de emergência neste sábado (9) devido às intensas chuvas que atingiram o município nas últimas 24 horas.



A precipitação, aliada à maré alta, resultou em inundações no bairro Bracuí, levando a prefeitura a tomar medidas emergenciais.



Duas pessoas morreram e 304 estão desabrigadas.



Casal, de 70 e 80 anos, foi encontrado em um asilo privado no bairro Bracuí, onde a água subiu rapidamente, impedindo a evacuação a tempo.