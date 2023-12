Entrada de ar frio e úmido do Atlântico deve reduzir um pouco a temperatura no estado. Norte de Minas tem previsão de 38 graus, hoje. Ontem, M. Claros registrou 37ºC e deve ter 34, neste domingo, entre sol e nuvens

Domingo 10/12/23 - 7h59

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet):



- A previsão do tempo para este domingo (10) indica a presença de muitas nuvens e chuvas em todo o estado de Minas Gerais.



- Nas regiões Noroeste, Central, Triângulo/Alto Paranaíba e Sul/Sudoeste, o céu deve ficar parcialmente nublado, com pancadas de chuva e trovoadas.



- No Rio Doce, Mucuri e Zona da Mata, a previsão é de chuva isolada.



- As nuvens, com a entrada de ar frio e úmido do oceano, contribuirão para a redução das temperaturas.



- A máxima prevista é de 38 °C no Norte de Minas.



- Em Belo Horizonte, a temperatura pode atingir 32 °C, com a umidade relativa do ar em torno de 40%.