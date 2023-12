5 homens - que seriam de Minas, Bahia e Piauí - foram mortos em confronto com a PM, nas cercanias de Brasília DF. Após tiroteio, polícia recolheu armas e 180 quilos de drogas

Segunda 11/12/23 - 6h54

5 suspeitos de tráfico de drogas morrem em confronto com a PM em Cristalina, arredores de Brasília:





- Cristalina, no Entorno do Distrito Federal, teve ação policial que resultou na morte de cinco suspeitos do tráfico de drogas.



- Foi em chácara na zona rural, após a Polícia Militar receber denúncia.



- Ao chegar à chácara, os suspeitos tentaram fugir pela mata, foram localizados e teriam reagido.



- Os envolvidos seriam de Minas Gerais, Bahia e Piauí e foram levados ao hospital de Campo Alegre, onde chegaram mortos.



Foram apreendidos 180 kg de drogas e cinco armas de fogo.



Segundo a polícia, suspeitos são de facção criminosa.