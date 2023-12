Milei, no primeiro decreto, reduz os ministérios na Argentina de 18 para 9

Segunda 11/12/23 - 7h06

O novo presidente da Argentina, Javier Milei, que tomou posse neste domingo (10), assinou o primeiro decreto, marcando mudança radical na estrutura do governo.



O decreto é para cortar gastos públicos e reduzir a burocracia.



O governo terá nove ministérios, metade do número do governo anterior de Alberto Fernández, com 18 pastas.



As nove pastas são:



Ministério do Interior;

Ministério de Relações Exteriores;

Ministério de Comércio Internacional e Culto;

Ministério da Defesa;

Ministério da Economia;

Ministério de Infraestrutura;

Ministério da Justiça;

Ministério de Segurança;

Ministério da Saúde e Capital Humano.



Milei disse que a redução no número de ministérios é a primeira medida para reduzir o déficit fiscal.



Disse que o ajuste recairá sobre o setor público, não sobre o setor privado.



Reconheceu que as medidas podem impactar a atividade econômica, o emprego e aumentar a quantidade de pobres e indigentes no curto prazo.