S. Paulo novamente em choque: rapaz de 25 anos, que voltava do próprio aniversário, é morto por 3 assaltantes que exigiram o celular e a bicicleta

Segunda 11/12/23 - 7h12

Na madrugada deste domingo (10), rapaz de 22 anos, que voltava do próprio aniversário, foi esfaqueado e morto nas imediações da estação da Luz, no Centro de São Paulo.



O rapaz e três amigos foram abordados por cinco criminosos por volta das 3h.



Os assaltantes queriam celulares e bicicleta que o grupo levava.



Ao se recusar a entregar a bicicleta, o rapaz recebeu duas facadas, uma no braço direito e outra no peito.



Foi levado ao Pronto-Socorro de Santana, onde morreu.



Os assaltantes levaram três celulares e a bicicleta.





O caso foi registrado como latrocínio (roubo seguido de morte).