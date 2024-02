A dengue grave não mais deve ser chamada de dengue hemorrágica e seus sintomas são: dor abdominal intensa e contínua, acúmulo de líquidos corporais e hemorragias. Saiba mais

Quarta 21/02/24 - 6h32

A designação "dengue hemorrágica" foi substituída por "dengue grave" em 2009 pela OMS, e adotada pelo Ministério da Saúde em 2014.



Isso se deve ao fato de que a hemorragia não é o sintoma principal da forma grave da doença.



Especialistas explicam que a desidratação é o principal fator letal, e muitas vezes os pacientes não reconhecem os sintomas de agravamento por causa do antigo termo.



A dengue é classificada em quatro tipos clínicos: dengue clássica sem sinais de alarme (Tipo A e B), dengue com sinais de alarme (Tipo C), e dengue grave (Tipo D).



Mesmo sem hemorragia, pacientes podem evoluir para a forma grave, e é crucial buscar atendimento médico precocemente.



Os sintomas comuns incluem febre alta, dor de cabeça intensa, dores musculares e articulares, vômitos persistentes, entre outros.



A forma grave exige atenção especial aos sinais de alarme, como dor abdominal intensa e contínua, acúmulo de líquidos corporais e hemorragias.



O Ministério da Saúde destaca a importância de procurar assistência médica ao apresentar possíveis sintomas de dengue.