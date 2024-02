Abastecer os carros com etanol já seria mais vantajoso em 14 estados, entre eles Minas, e no Distrito Federal

Quarta 21/02/24 - 6h37

Em 14 estados e no Distrito Federal, o etanol se tornou mais vantajoso do que a gasolina para abastecer veículos flex, de acordo com os preços médios registrados nos postos pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis na semana passada, após a reoneração integral dos combustíveis no Brasil.



O preço e o rendimento de cada combustível são analisados, sendo o etanol mais vantajoso quando custa até 70% do preço da gasolina.



Em Minas, por este estudo, já seria mais vantajoso abastecer com etanol.