Já com 300% a mais de casos, epidemia de dengue no Brasil deverá se agravar em março e abril - admitem especialistas

Quarta 21/02/24 - 7h12

O Brasil registrou aumento grave de casos de dengue em 2024, ultrapassando os 680 mil casos nas primeiras semanas do ano, representando um aumento de mais de 300% em relação ao mesmo período do ano anterior.



Distrito Federal, Minas Gerais, Acre, Paraná, Goiás, Espírito Santo e Rio de Janeiro são os estados mais afetados.



A situação é preocupante, pois a alta de casos ocorre antes do período tradicional de pico da doença, em março e abril.



O principal desafio é o impacto nos sistemas de saúde, que podem ficar sobrecarregados.