Presidente dos Estados Unidos chama Putin, presidente da Rússia, de louco e fdp. E ouve de volta: "cowboy de Hollywood"

Quinta 22/02/24 - 7h02

Durante evento para arrecadação de fundos na Califórnia nesta quarta-feira (21), o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, referiu-se ao líder russo, Vladimir Putin, como um "FDP louco".



Biden afirmou que, embora existam preocupações com o conflito nuclear, considera a ameaça existencial para a humanidade o clima.



A declaração foi feita em inglês, utilizando a expressão "son of a bitch" para descrever Putin, o que significa "filho da puta".



O Kremlin reagiu, afirmando que Biden tenta se assemelhar a um "cowboy de Hollywood".



O presidente dos EUA já chamou Putin de "carniceiro" e "criminoso de guerra" em outras ocasiões.



Biden anunciou que os EUA irão impor novas e robustas sanções contra a Rússia por causa da morte na prisão do líder opositor Alexei Navalny.