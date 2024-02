Brasília lê informações de que o Exército prepara salas para eventuais prisões de Bolsonaro e de generais investigados

Quinta 22/02/24 - 7h12

Informação que circula em Brasília, em mais de uma fonte:





O Exército estaria preparando salas especiais no Comando Militar do Planalto, em Brasília, para possíveis prisões do ex-presidente Bolsonaro (PL), que é capitão reformado, e de generais investigados.



A preparação antecederia o depoimento dos militares à Polícia Federal (PF) nesta quinta-feira (22).



Fontes afirmam que não há indícios de prisão iminente, mas estariam se precavendo para o caso de ocorrer alguma detenção inesperada.



Além de Bolsonaro, generais como Walter Braga Netto, Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira, e Mário Fernandes serão ouvidos pela PF.



O coronel da reserva Cleverson Ney Magalhães e o almirante Almir Garnier também serão ouvidos.



Os generais não podem ficar presos em unidades não comandadas por outro general por questões de hierarquia.



Como Bolsonaro é capitão reformado, ele poderia ficar em unidade militar.