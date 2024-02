Meteorologia renova alerta de "chuva forte" que inclui o Norte de Minas até as 10 horas de sexta-feira. Ventos podem aumentar

Quinta 22/02/24 - 13h08

Divulgação do Instituto Nacional de Meteorologia



Chuva forte



Severidade: severa



Ameaça significativa à vida ou ao patrimônio



Início de evento de tempo



10:05 (BRT), 22 de fevereiro



Descrição

INMET publica aviso iniciando em: 22/02/2024 10:05. Chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h). Risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.



Ação recomendada



Inicie as preparações, como instruído na Descrição.



Urgência



Tome as ações necessárias em um futuro próximo.



Área afetada



Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Central Mineira, Centro Sul Baiano, Sudeste Paraense, Zona da Mata, Ocidental do Tocantins, Oeste Maranhense, Sudeste Piauiense, Vale do Acre, Vale do Rio Doce, Central Espírito-santense, Leste Maranhense, São Francisco Pernambucano, Nordeste Mato-grossense, Noroeste Espírito-santense, Leste Goiano, Campinas, Sul Goiano, Oeste de Minas, Vale do Mucuri, Norte de Minas, Sul/Sudoeste de Minas, Norte Maranhense, Sul Baiano, Campo das Vertentes, Oriental do Tocantins, Jequitinhonha, Norte Mato-grossense, Leste Rondoniense, Sudoeste Paraense, Norte Goiano, Sul Maranhense, Metropolitana de Belo Horizonte, Sudoeste Piauiense, Centro-Norte Piauiense, Centro Norte Baiano, Extremo Oeste Baiano, Sul Fluminense, Vale do Paraíba Paulista, Sul Amazonense, Nordeste Baiano, Centro Maranhense, Baixadas, Metropolitana de Salvador, Centro Fluminense, Noroeste de Minas, Noroeste Goiano, Macro Metropolitana Paulista, Nordeste Paraense, Vale São-Franciscano da Bahia, Centro Goiano, Metropolitana do Rio de Janeiro, Madeira-Guaporé, Norte Piauiense, Litoral Norte Espírito-santense, Sul Espírito-santense, Noroeste Fluminense, Norte Fluminense



Emitido por

Instituto Nacional de Meteorologia