Carreta bitrem mergulha no Rio Xingu. Motorista conseguiu pular, antes: veja as imagens no whatsapp montesclaros.com, no @montesclaroscom, o instagram da 98FM, e no facebook Montesclaroscom Radiomoc

Sexta 23/02/24 - 6h44

Carreta bitrem caiu no Rio Xingu ao chegar para o embarque em balsa na BR-230, região sudoeste do Pará.



O motorista antecipou o que iria acontecer e conseguiu saltar da cabine ,antes do mergulho.



O acidente é atribuído a falha nos freios.



Foi amplamente registrado por câmeras de segurança e está sendo investigado pela Polícia Rodoviárial.



As operações de travessia não foram interrompidas.