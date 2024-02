Mulher ficou com a perna presa em mata burro: "...a situação se tornou ainda mais complexa haja visto que (...) estava sob efeito (...) de álcool e não conseguia manter o diálogo e explicar em qual estrada se encontrava..."

Sexta 23/02/24 - 6h50

Divulgado pelos Bombeiros:Durante o plantão do dia 22 de Fevereiro de 2024, por volta das 17h52 min, a equipe do COBOM recebeu uma ligação de uma mulher que encontrava-se chorando muito e com dificuldade de falar devido ter caído em uma ponte (mata burro), ficando com a perna presa entre os batentes de ferro além de ter batido a cabeça.A situação se tornou ainda mais complexa haja visto que a vítima estava sob efeito do uso de álcool e não conseguia manter o diálogo e explicar em qual estrada se encontrava.Por mais de 30 minutos os militares insistiram no contato realizando inclusive chamadas de vídeo com a vítima, tentando levantar informações mais precisas do local para poder enviar uma Gu para atendimento e também no intuito de acalma-la e monitorar seu estado de consciência.Com as poucas informações colhidas os militares do COBOM repassaram as informações ao Pelotão de Bombeiros em Três Marias que iniciaram o deslocamento, porém sem um endereço exato do local do fato. Após percorrerem quase 50 Km e buscando informações com pessoas das comunidades rurais a equipe conseguiu enfim chegar no local da ocorrência, comunidade da Forquilha, zona rural do município de Três Marias.A Vítima estava com seu membro inferior esquerdo preso em um mata-burro feito com trilho de linha férrea, tal membro estava bastante inchado.Diante do exposto após estudo de situação utilizando técnicas de extricação e equipamentos adequados foi realizado o afastamento dos trilhos liberando o membro que estava preso, em seguida realizados procedimentos de primeiros socorros conforme protocolo, sendo a vítima conduzida ao Hospital São Francisco em Três Marias, onde a mesma recebeu atendimento médico e permaneceu aos cuidados da equipe médica de plantão.