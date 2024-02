Homem de 58 anos atira 3 vezes na ex-mulher: " ... foi perseguido e preso pela polícia e confessou o crime e disse que atirou na vítima por motivos passionais"

Sexta 23/02/24 - 10h44

Divulgação da PM:



A Polícia Militar de Minas Gerais, por meio de sua 11ª RPM, na manhã dessa quinta-feira (22), a comparecer à Rua Bertolino Cruz, Centro, em São João do Paraíso, onde uma mulher, de 37 anos, foi alvejada 03 vezes pelo seu ex-companheiro, de 58 anos, em um posto de combustível à beira da LMG-623, saída para Ninheira.



O autor evadiu do local, mas foi perseguido e preso pela polícia e confessou o crime e disse que atirou na vítima por motivos passionais.



Ele, no momento da prisão, se encontrava com a arma do crime, um revólver calibre .38, municiado com três munições intactas.



O condutor da motocicleta, de 49 anos, que ajudou o autor a fugir, também foi preso.



Ambos os autores foram encaminhados para a Fundação de Saúde de São João do Paraíso, onde foram atendidos pela médica de plantão.



A vítima foi socorrida e transferida para um hospital em Taiobeiras.



Os autores foram presos e encaminhado para a Delegacia com a arma do crime e os veículos apreendidos.