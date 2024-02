S. Paulo segue procurando o assassino do cabo PM e de sua filha, de 19 anos, estudante de direito

Domingo 25/02/24 - 8h16

Até a manhã deste domingo, ainda não foram presos os assassinos de cabo da PM e sua filha, de 19 anos, estudante de direito.



O cabo Anderson de Oliveira Valentim estava de folga.



Ele e sua filha, Alycia Perroni Valentim, de 19 anos, foram mortos durante troca de tiros com criminosos na Zona Norte de São Paulo, no sábado (24) por volta de 5h15, na Vila Medeiros.



A família do PM estava no estacionamento de uma farmácia.



Pai e filha esperavam a esposa e mãe, quando três homens se aproximaram e, em seguida, houve troca de tiros.



Anderson e Alycia foram atingidos e morreram.



O cabo era da 39ª Companhia do 7° Batalhão de Polícia Militar.



Alycia cursava direito.



Os criminosos fugiram em um carro cinza.



O veículo foi encontrado em comunidade de Guarulhos, a cerca de 3 km do local.