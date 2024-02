S. Paulo sepulta PM e sua filha mortos por supostos assaltantes na porta de farmácia, às 5h15m de sábado

Domingo 25/02/24 - 19h09

A polícia paulista identificou o trio responsável pelo assassinato do PM e de sua filha, de 19 anos, na Vila Medeiros, Zona Norte de São Paulo, na madrugada de sábado.



O cabo Anderson de Oliveira e sua filha, Alycia Peroni Valentim, foram mortos enquanto aguardavam a mãe no carro estacionado na frente de farmácia.



A prisão temporária dos suspeitos já foi decretada e eles estão sendo procurados.



O veículo usado na fuga foi localizado em Guarulhos, e materiais biológicos e impressões digitais foram recolhidos para ajudar na identificação dos criminosos.



As vítimas foram sepultadas neste domingo.



O cabo Valentim era conhecido por seu trabalho na Polícia Militar e por seu engajamento em causas sociais, incluindo a administração de um terreiro de Umbanda na Zona Norte de São Paulo.



O crime ocorreu quando ele estava de folga.



Câmeras de segurança registraram o momento em que os suspeitos se aproximaram do veículo e efetuaram os disparos, resultando na morte do policial e de sua filha.