Jovem de 13 anos novamente tenta voar de parapente em Sete Lagoas, novamente cai e novamente sobrevive

Segunda 26/02/24 - 6h38

A jovem de 13 anos que estava no voo de parapente que resultou na morte de um piloto em Sete Lagoas, há duas semanas, tentou novamente realizar o sonho de voar no último sábado (24).



No entanto, durante a tentativa, tanto ela quanto o homem encarregado do passeio acabaram caindo.



O acidente ocorreu exatamente 13 dias após o primeiro.



Surpreendentemente, a adolescente sobreviveu pela segunda vez.



De acordo com o boletim de ocorrência, testemunhas afirmaram que o piloto falhou em encontrar a corrente de ar necessária "ao tentar decolar", o que resultou na queda.