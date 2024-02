Protestos mundiais pela agricultura desembarcam também na remota India

Segunda 26/02/24 - 6h50

Jovens estudantes na Índia estão desempenhando um papel vital nos protestos liderados por agricultores do Estado de Punjab, exigindo preços mínimos garantidos para suas colheitas.



Simranjeet, de 18 anos, é um desses estudantes que acorda cedo todas as manhãs para ajudar nas atividades dos protestos antes de seguir para o local de manifestação, a cerca de 200 km de Nova Délhi.



Os agricultores estão determinados a continuar com os protestos, mesmo enfrentando obstáculos, como a violência eventual e a resistência policial.



Simranjeet e outros enfrentam a polícia diariamente, usando até mesmo óculos de natação e escudos improvisados para se protegerem.



Esses protestos ocorrem próximo às eleições, onde o partido do primeiro-ministro Narendra Modi busca um terceiro mandato consecutivo.