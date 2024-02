Novamente na Rua Jerusalém: "...foi surpreendido por três indivíduos, sendo que dois deles apontaram-lhe arma de fogo, aparentemente pistola na cor preta, vindo a anunciar o assalto e exigindo a motocicleta e o seu telefone celular"

Terça 27/02/24 - 9h40

Divulgação da PM:



A Polícia Militar de Minas Gerais, por meio de sua 11ª RPM, foi acionada, na noite dessa segunda-feira (26), a comparecer à Rua Jerusalém, Bairro Santo Inácio, em Montes Claros, onde a vítima (homem, de 49 anos) alegou que deslocava com a motocicleta e quando reduziu para convergir à direita, foi surpreendido por três indivíduos, sendo que dois deles apontaram lhe arma de fogo, aparentemente pistola na cor preta, vindo a anunciar o assalto e exigindo a motocicleta e o seu telefone celular.



A vítima relatou também que se assustou com os autores e caiu no chão quando eles pularam na sua frente.



Em seguida, os autores subtraíram a sua carteira de bolso com os seus documentos e cartões, montaram na motocicleta e evadiram sentido à Rua Galiléia.



Durante o rastreamento, os militares visualizaram a motocicleta em uma mata e dois indivíduos que desceram dela saíram correndo. O condutor do veículo seguiu em frente não sendo alcançado, um dos suspeitos foi abordado e identificado como um homem, de 31 anos. Ele estava com uma sacola branca com uma capa de chuva preta, 01 par de retrovisores da motocicleta, além de uma rede elástica (tipo aranha), na cor preta, para banco de motocicleta.



Os objetos foram reconhecidos pela vítima como sendo de sua propriedade.



O homem abordado relatou que estava acompanhado de mais dois autores e que, após saírem do local, esconderam a motocicleta roubada em uma mata conhecida como “Morro dos Macacos”.



Foi realizada averiguação e a motocicleta foi localizada.

Foi aprendido um simulacro de arma de fogo, sendo encaminhado, juntamente com o suspeito à Delegacia e a motocicleta removida ao pátio.