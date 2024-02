Joalheria no centro de M. Claros foi atacada por homem armado de revolver. Leia o relato completo da PM

Quarta 28/02/24 - 9h06

Divulgação da PM:



A Polícia Militar de Minas Gerais, por meio de sua 11ª RPM, foi acionada, na manhã dessa terça-feira (27), a comparecer à Rua Presidente Vargas, Centro, em Montes Claros, onde, segundo a vítima (homem, de 52 anos), ela foi surpreendida, no momento que trabalhava em uma joalheria, por um indivíduo moreno usando capacete.



O autor sacou um revólver e anunciou o roubo e, em seguida, trancou a vítima no banheiro do comércio e roubou 03 mostruários de peça de jóias e semi-jóias, totalizando 120 peças, em valor aproximado de R$ 15.000,00, e um telefone celular.



A ação foi registrada por câmeras do sistema de segurança. Conforme as imagens, o autor evadiu em uma motocicleta Titan de cor prata em companhia de um comparsa.



Foi apurado que o veículo usado durante a fuga se trata de produto de furto ocorrido em 21/02/2024.



Perito criminal compareceu no local e realizou os trabalhos de praxe.



A Polícia Militar segue empenha para localizar e prender os autores e para recuperar os materiais roubados.