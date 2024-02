Dengue no Norte de Minas salta de 6.771 casos para 11.464 em uma semana. Os casos da dengue mais grave, 5 até agora, elevam os riscos. Chikungunya também aumenta

Quinta 29/02/24 - 6h35

No período de uma semana, houve aumento expressivo nos casos prováveis de dengue no Norte de Minas.



Levantamento da Superintendência Regional de Saúde em Montes Claros revela que os números saltaram de 6.771 para 11.464.



Representa aumento de 69%.



Os casos prováveis de chikungunya subiram de 252 para 325, enquanto os de zika passaram de seis para 13.



Os casos confirmados incluem 1.818 de dengue, 33 de chikungunya e um de zika.



Foram recomendadas melhorias no atendimento à população, atuação integrada dos serviços de saúde, garantia de acesso a exames e atendimento clínico adequado.



Houve detecção de mais amostras da dengue 2: cinco casos foram identificados.



A circulação da dengue 2 aumenta o risco de casos mais graves e mortes, já que as pessoas só desenvolvem defesas contra o sorotipo específico que contraíram, podendo ser reinfectadas por sorotipos diferentes.