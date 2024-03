General que foi do Alto Comando do Exército, comandante de Operações Terrestres, prestou depoimento à Polícia Federal, em Brasília

Sexta 01/03/24 - 7h07

O general Estevam Theophilo Gaspar de Oliveira, que integrou o Alto Comando do Exército, prestou depoimento à Polícia Federal sobre investigações.



O general, de 4 estrelas, foi comandante de Operações Terrestres entre março de 2022 e novembro de 2023, o posto do Exército com maior força bélica.



O depoimento teria gerado "apreensão entre outros militares investigados, pois há receio de que ele detalhe o envolvimento de outros fardados, incluindo o ex-comandante do Exército, Freire Gomes". - resumiu a colunista Andreia Sadi.