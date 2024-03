PM resume: esfaqueamento de aluno de 16 anos em escola, por outro da mesma idade, tem histórico de uso de drogas e tapas anteriores

Sexta 01/03/24 - 8h28

A Polícia Militar de Minas Gerais, por meio de sua 11ª RPM, foi acionada, na manhã

dessa quinta-feira (29), a comparecer à Escola Estadual Rômulo Sales de Azevedo, na Av.

Engenheiro Manoel Athayde, Bairro Santo Antônio, em Janaúba, onde um adolescente, de 16

anos, foi vítima de tentativa de homicídio.



Conforme informações, dois alunos agrediram um ao outro e um deles (também de 16

anos), portando uma faca, desferiu golpes contra o outro.



No local, foi constatado que o menor infrator atingiu o outro estudante nas costas e, em seguida, foi contido por demais alunos e servidores da escola.



O menor infrator relatou que a vítima o importunava diariamente na escola com

xingamentos e o havia agredido em data pretérita com dois tapas na cabeça.





O Samu compareceu ao local, prestou os primeiros socorros à vítima, encaminhando-a

para o Hospital Regional de Janaúba, com uma lesão na mão esquerda e duas lesões perfurantes

em tórax posterior, apresentando pneumotórax à esquerda, onde ficou sob cuidados médicos.



A genitora do menor infrator relatou que ele é usuário de substâncias entorpecentes.



O perito da Polícia Civil compareceu ao local, realizando os trabalhos de praxe.



O menor infrator foi apreendido e conduzido para Delegacia.