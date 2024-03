Prédio de 11 andares, no centro de M. Claros, foi evacuado em função de incêndio na garagem, na noite de sexta-feira. Veículo ficou destruído e 2 outros danificados

Sábado 02/03/24 - 7h28

Divulgado pelos Bombeiros:



Montes Claros - Corpo de Bombeiros combate incêndio em veículo em garagem de edifício residencial de 11 andares



Na noite desta sexta-feira, por volta das 21h, o 7º Batalhão de Bombeiros Militar foi acionado para atendimento de ocorrência de incêndio em veículo localizado na garagem de uma edificação residencial de 11 andares no centro de Montes Claros.



Quando os militares chegaram no local foi necessário arrombar o portão para ter acesso à garagem que se encontrava tomada por muita fumaça e altas temperaturas.



Inicialmente não foi possível visualizar o foco, sendo necessário por parte dos bombeiros realizar uma técnica de ventilação hidráulica para expulsar a fumaça.



Dessa forma com o uso de equipamentos de proteção respiratória e roupão de combate a incêndio, foi possível localizar o foco no fundo da garagem.



Foram gastos aproximadamente 4500 litros de água para completa extinção do incêndio no veículo que ficou completamente destruído.



Outros dois veículos foram atingidos e parcialmente danificados.



Por questões de segurança durante os trabalhos de combate, o prédio foi completamente evacuado, cerca de 40 pessoas moram na edificação.



Um cachorro foi resgatado por dois bombeiros no primeiro andar.



Ao final dos trabalhos, o elevador foi isolado por questões de segurança até a manhã do próximo sábado (02) e a edificação liberada para que os moradores pudessem retornar para os apartamentos que não foram atingidos.



Segundo o proprietário do veículo atingido, recentemente o veículo passou por manutenção elétrica, todavia a real causa é desconhecido pelo Corpo de Bombeiros.



Quatro viaturas do Corpo de Bombeiros e 10 militares trabalharam na ocorrência. A Polícia Militar apoiou os trabalhos, oferecendo segurança no trânsito e aos moradores e ao Corpo de Bombeiros.

Não houve vítimas.



A estrutura do prédio não foi comprometida mas por questões de segurança, parte da garagem foi isolada e os moradores e síndico orientados a procurar um engenheiro civil para melhor avaliar os danos do local.