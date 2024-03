10 PMs ficaram feridos em desabamento no interior de quartel em Minas

Sábado 02/03/24 - 14h23

Dez PMs ficaram feridos após mureta de escada desabar durante treinamento técnico-profissional com gás em Juiz de Fora.



O acidente ocorreu no alojamento do segundo andar do batalhão da Polícia Militar.



Alguns alunos se reuniram na escada durante o exercício, o que causou o desabamento.



Os feridos foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e levados ao hospital Albert Sabin.



A Polícia Civil foi chamada para realizar perícia técnica e encontrou sinais de infiltração na mureta, agravados pela chuva.