Sábado 02/03/24 - 20h49

Ninguém acertou as seis dezenas e a Mega-Sena está acumulada em R$ 205 milhões



As dezenas sorteadas: 15-17-32-33-34-40.



A quina teve 249 acertadores, que ganharam R$ 40.004,66 cada um.



15.891 apostas acertaram a quadra, com prêmio de R$ 895,48.