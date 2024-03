Avião que despencou a 663 km de M. Claros era experimental e o risco corre por conta dos ocupantes: pai, filho e piloto morreram na queda

Segunda 04/03/24 - 7h02

É experimental o avião que caiu sábado na Bahia, a 663 km de M. Claros.



Foi em Barreiras e o monomotor caiu, resultando na morte de três pessoas.



Classificado como experimental, significa que não passou pelos testes de homologação da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).



A aviação experimental é caracterizada pela operação por conta e risco dos ocupantes e não é fiscalizada pela Anac da mesma forma que a aviação comercial.



Contudo, há exigências para operar aeronaves experimentais, incluindo habilitação do piloto, registro da aeronave no Registro Aeronáutico Brasileiro e Certificado de Autorização de Voo Experimental emitido pela Anac.



As operações dessas aeronaves são limitadas a áreas específicas, com restrições de sobrevoar áreas densamente povoadas para evitar riscos a terceiros.



O acidente ocorreu em uma área de vegetação, a 6 km do centro de Barreiras.