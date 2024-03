Brasileira estuprada e seu companheiro dizem que a Índia, por onde viajam há meses, tem experiência incríveis. Suspeito foram apresentados, de capuz

Segunda 04/03/24 - 7h12

A polícia indiana divulgou imagens - devidamente encapuzados - dos três suspeitos detidos e diz que procura outros 4 acusados de estuprar coletivamente a turista brasileira com nacionalidade espanhola, além de agredir seu parceiro na Índia.



O casal, os 2 de cidadania espanhola, foi encontrado à beira de uma estrada na região de Dumka, no leste da Índia, com sinais de agressão.



Em entrevista à TV espanhola Antena 3, o casal relatou que a brasileira foi estuprada por sete homens e que o espanhol acabou agredido.



A embaixada do Brasil em Nova Delhi disse que presta assistência consular à vítima, que tem dupla cidadania - brasileira e espanhola.



O casal, conhecido por viajar de moto pelo mundo, fez vídeo agradecendo o apoio e pedindo que não haja generalizações sobre o país asiático, destacando que a Índia oferece experiências incríveis para os visitantes.



Eles lamentaram as críticas recebidas nas redes sociais e pediram justiça para todas as mulheres que passam por situações semelhantes.