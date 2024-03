No km 500, mais uma carreta pegou fogo na BR-251. E o fogo se alastrou pela vegetação vizinha

Sábado 09/03/24 - 8h45

Divulgado pelos Bombeiros:



Na noite desta sexta-feira (08/03), por volta das 18h20min, uma equipe de bombeiros foi acionada na BR 251, nas proximidades do km 500, para atender ocorrência envolvendo incêndio em veículo.



No local, os militares depararam com uma carreta em chamas.



O veículo deslocava-se de Três Lagoas-MS para Aracaju-SE, carregando vergalhões de ferro.



Diante do exposto, os militares devidamente munidos com EPI’s realizaram combate direto às chamas com utilização de técnicas e táticas específicas até a extinção do incêndio, quando, posteriormente foi realizado rescaldo.



Foi necessário também combater focos de incêndio na vegetação às margens da Rodovia, uma vez que houve propagação do incêndio devido a uma explosão, que segundo o motorista ocorreu antes da equipe de bombeiros chegar e essa explosão teria levado fragmentos incendiados para a vegetação.



Foram gastos aproximadamente 5 mil litros de água. A rodovia ficou fechada por cerca de duas horas.



Não houve feridos, somente perdas materiais.