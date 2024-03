Acumulada novamente, Mega deverá pagar 12 milhões de reais na próxima terça-feira. Números sorteados 02, 18, 19, 35, 45 e 60

Domingo 10/03/24 - 13h32

Ninguém acertou os seis números do sorteio da Mega-Sena, sábado.



O prêmio acumulado agora está em R$12 milhões para o próximo sorteio.



As dezenas sorteadas foram: 02, 18, 19, 35, 45 e 60.



Houve 43 ganhadores da quina, cada um receberá R$57.263,31, enquanto 3.144 apostas acertaram a quadra, rendendo R$1.118,83 para cada.



As apostas para o próximo sorteio, na terça-feira, podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, tanto em casas lotéricas credenciadas quanto pela internet.



O jogo simples, com seis números, custa R$5.