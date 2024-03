"Oppenheimer", a história da bomba atômica, levou sete estatuetas do Oscar na grande noite do cinema

Segunda 11/03/24 - 6h54

O filme "Oppenheimer" foi o grande vencedor do Oscar 2024, conquistando sete estatuetas em uma noite de emoção.



O filme, dirigido por Christopher Nolan, recebeu prêmios importantes como melhor filme, direção (para Nolan), melhor ator (Cillian Murphy) e melhor ator coadjuvante (Robert Downey Jr.).



Outro destaque foi Emma Stone, premiada como melhor atriz por "Pobres Criaturas", que se tornou o segundo filme mais premiado da noite, com quatro troféus.



A cerimônia, marcada por discursos apaixonados e mudanças nas tradições, também contou com a presença de antigos vencedores do Oscar para apresentar as categorias de atuação.