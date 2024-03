Os 2 pilotos dormiram, e avião com 153 passageiros voou fora da rota por 28 minutos

Segunda 11/03/24 - 6h57

Um avião da Batik Air com 153 passageiros saiu da rota na Indonésia após os dois pilotos cochilarem por quase meia hora.



O governo iniciou uma investigação sobre o fato, que ocorreu em 25 de janeiro, mas só agora foi revelado.



Durante o voo de retorno de Kendari para Jacarta, ambos os pilotos adormeceram, com o avião desviando-se da rota por cerca de 28 minutos.



Apesar disso, a aeronave pousou em segurança e ninguém ficou ferido.



As autoridades recomendaram à Batik Air que reforce os procedimentos de segurança.