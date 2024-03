Terça 12/03/24 - 7h57

O sorteio das seis dezenas da Mega será nesta terça-feira.



O prêmio acumulado é de R$ 12 milhões.



As apostas podem ser realizadas até as 19h (horário de Brasília) nas casas lotéricas credenciadas ou pela internet.



O jogo simples, com seis números marcados, tem o custo de R$ 5.