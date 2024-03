Vereador é atacado no campo, derrubado de moto e roubado

Terça 12/03/24 - 9h21

Divulgado pela PM:



A Polícia Militar de Minas Gerais, por meio de sua 11ª RPM, foi acionada, na noite dessa segunda-feira (11), a comparecer à Fazenda Cercado, em Montezuma, onde um homem (vereador da cidade de Santo Antônio do Retiro, de 44 anos), relata que foi abordado e derrubado da motocicleta e agredido fisicamente com vários socos.



Em ato contínuo, o autor evadiu levando a referida motocicleta, um capacete e um telefone celular.



Durante rastreamento, os militares localizaram o autor, de 31 anos, e recuperou todos os bens da vítima e apreendeu uma espingarda polveira.



O homem foi preso e conduzido à Delegacia com os materiais apreendidos.