Publicado o decreto que antecipa o "13º do INSS". Veja as datas

Publicado nesta quarta-feira o decreto que antecipa o pagamento do abono anual aos beneficiários da Previdência Social, conhecido como "13º do INSS".



Este ano, terão direito ao abono pessoas que receberam auxílio por incapacidade temporária, auxílio-acidente, aposentadoria, pensão por morte ou auxílio-reclusão em 2024.



O abono será pago em duas parcelas: a primeira junto com o benefício de abril e a segunda junto com o benefício de maio.



Normalmente, o abono é pago no segundo semestre de cada ano, mas nos últimos anos o governo tem antecipado o benefício para estimular a economia.



O calendário de pagamentos de benefícios do INSS para abril e maio de 2024:



Para quem recebe até 1 salário mínimo:



Final do NIS 1: 24/4 (abril) e 24/5 (maio)

Final do NIS 2: 25/4 (abril) e 27/5 (maio)

Final do NIS 3: 26/4 (abril) e 28/5 (maio)

Final do NIS 4: 29/4 (abril) e 29/5 (maio)

Final do NIS 5: 30/4 (abril) e 31/5 (maio)

Final do NIS 6: 2/5 (abril) e 3/6 (maio)

Final do NIS 7: 3/5 (abril) e 4/6 (maio)

Final do NIS 8: 6/5 (abril) e 5/6 (maio)

Final do NIS 9: 7/5 (abril) e 6/6 (maio)

Final do NIS 0: 8/5 (abril) e 7/6 (maio)



Para quem recebe mais de 1 salário mínimo:



Finais do NIS 1 e 6: 2/5 (abril) e 3/6 (maio)

Finais do NIS 2 e 7: 3/5 (abril) e 4/6 (maio)

Finais do NIS 3 e 8: 6/5 (abril) e 5/6 (maio)

Finais do NIS 4 e 9: 7/5 (abril) e 6/6 (maio)

Finais do NIS 5 e 0: 8/5 (abril) e 7/6 (maio)