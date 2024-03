Homem "inconsciente, em choque": foi agredido por rapazes que desceram do ônibus, no final da tarde

Quarta 13/03/24 - 12h35

Divulgação da PM:



A Polícia Militar de Minas Gerais, por meio de sua 11ª RPM, foi acionada, no final da tarde dessa terça-feira (12), a comparecer à Av. Lauro Dias de Sá, Bairro Santo Antônio II, em Montes Claros, onde, conforme informações, aproximadamente 10 pessoas estavam em um ônibus, desceram e passaram a agredir a vítima (homem, de 45 anos).



No local, compareceu o Samu que socorreu a vítima inconsciente, em choque, para o HPS da Santa Casa, com lacerações no rosto e crânio.



Os Militares apuraram que o fato teve início quando o ônibus de transporte de funcionários de uma empresa parou no sinal e a vítima teria feito sinais/gestos, para os passageiros, simulando estar filmando os mesmos.



Em seguida, um dos passageiros, de 23 anos, atirou um ovo contra a vítima e este, em revide, atirou uma pedra contra uma janela de vidro do ônibus, quebrando-a.



Com o barulho, o motorista parou para ver o que se tratava, momento em que alguns dos passageiros desceram e perseguiram a vítima, alcançando-a, atirando-a ao solo, iniciando assim as agressões.



Foi apurado que um jovem, de 27 anos, foi quem desferiu golpes com pedras na cabeça da vítima e que outro, de 27 anos, desferiu chutes contra a cabeça da vítima, quando esta já estava caído ao chão.



Outro autor, de 22 anos, também participou das agressões.



Outros envolvidos correram atrás, mas com intuito de separar e conter as agressões.



Os autores foram presos e conduzidos à Delegacia.