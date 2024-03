Mega desta quinta-feira vai a 50 milhões de reais

Quinta 14/03/24 - 6h48

A Mega-Sena tem prêmio de R$ 50 milhões para quem acertar as seis dezenas nesta quinta-feira (14).



Na última terça-feira (12), nenhum apostador acertou as seis dezenas, acumulando o prêmio para o sorteio de hoje.



As apostas podem ser feitas até as 19h em lotéricas ou pela internet, com o valor da aposta mínima sendo de R$ 5.



A Mega-Sena realiza três sorteios por semana, às terças, quintas e sábados.