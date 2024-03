Aos 87 anos, Francisco disse nesta quinta-feira que renunciar ao papado é "hipótese distante"

Quinta 14/03/24 - 6h50

O Papa Francisco declarou que a possibilidade de renunciar ao comando da Igreja Católica é uma "hipótese distante".



Em uma entrevista que será publicada em livro, Francisco afirmou que se sente com saúde suficiente para continuar no papado, descartando a renúncia em um futuro próximo.



Enfatizou que não vê motivos sérios o bastante para considerar a renúncia: "Esta é uma hipótese distante, porque não tenho razões suficientemente sérias para me fazer pensar em desistir".



Aos 87 anos, Francisco enfrentou recentemente crises de bronquite e teve que cancelar algumas audiências devido a gripes.



Em 2023, ele foi hospitalizado pelo menos três vezes e passou por uma cirurgia abdominal.



No final do mesmo ano, cancelou uma viagem aos Emirados Árabes devido a uma inflamação no pulmão.



Em 2022, Francisco revelou ter deixado uma carta de renúncia assinada, caso sua saúde o impeça de desempenhar as funções papais.