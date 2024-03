Cães de Santo Humberto, usados pela realeza britânica, serão levados de S. Paulo para procurar os fugitivos da penitenciária de segurança máxima

Quinta 14/03/24 - 7h03

Cães de Santo Humberto, conhecidos por seu excepcional faro, serão levados de São Paulo para auxiliar na caça aos fugitivos Deibson Nascimento e Rogério Mendonça da Penitenciária Federal de Segurança Máxima.



Requisitados pela Secretaria Nacional de Políticas Penais, os bloodhounds, junto com quatro policiais penais, reforçarão as equipes de busca.



Os bloodhounds são originários da Inglaterra e da Bélgica, conhecidos pela habilidade em caçadas e farejamento.



Utilizados pela realeza britânica, esses cães são especialistas em encontrar trufas e cogumelos, destacando-se pelo olfato aguçado.



As forças de segurança ampliarão a área de busca na zona rural de Baraúna (Rio Gande do Norte), utilizando itens pessoais dos fugitivos para extremar o faro dos cães.



A estratégia visa encurralar os criminosos, que, segundo a polícia, estão cansados e feridos, e foram avistados na região.