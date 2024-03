M. Claros, madrugada de quinta: "Os dois entraram em luta corporal e, neste momento, vigias noturnos que trabalhavam próximos do local, ao verem a cena, ajudaram a vítima a imobilizar o autor até a chegada da PM"

Quinta 14/03/24 - 14h10

Divulgação da PM:



A Polícia Militar de Minas Gerais, por meio de sua 11ª RPM, foi acionada, na madrugada desta quinta-feira (14), a comparecer à Av. João Luiz de Almeida, Bairro Vila Guilhermina, em Montes Claros, onde um jovem, de 21 anos, foi vítima de roubo.



A vítima contou aos militares que estava sentado conversando com uma amiga, quando se aproximou o autor, de 20 anos, que simulando estar armado com uma faca, anunciou o roubo e apanhou a bicicleta da vítima que estava estacionada.



Ainda segundo a vítima, ao ver que o autor iria roubar a bicicleta, ela reagiu e arremessou um coco que atingiu na cabeça dele.



O autor, ao ser atingido, pegou um pedaço de madeira para agredir a vítima.



Os dois entraram em luta corporal e, neste momento, vigias noturnos que trabalhavam próximos do local, ao verem a cena, ajudaram a vítima a imobilizar o autor até a chegada da PM.



O autor foi encaminhado ao HPS da Santa Casa, onde foi constatado pelo médico de plantão TCE leve (um corte na cabeça acima da orelha esquerda), e em seguida conduzido para a DP.