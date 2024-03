1 em cada 3 habitantes da cidade de S. Paulo já teve o celular roubado, confirma pesquisa

Sábado 16/03/24 - 13h24

Pesquisa acaba de confirmar: na região mais rica do Brasil, a capital de S. Paulo, um em cada três residentes já foi vítima do roubo de celular.



Os dados indicam que 35% dos habitantes da capital paulista foram vítimas do roubo de celular.



O centro da cidade é o foco, com o maior índice de roubos de celulares, atingindo 45%.



A região central é também onde se concentra a atividade das gangues de bicicleta, responsáveis por cerca de 26% dos roubos de aparelhos celulares na área.



Pessoas entre 25 e 34 anos compõem a maioria das vítimas, representando 51% do total de casos.



Duas em cada cinco vítimas têm rendimentos na faixa de R$ 7 mil a R$ 14 mil, equivalente a dois a cinco salários mínimos.