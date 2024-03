Minas, com 127 mil acidentes de motos em 2023, é o segundo estado com mais internações, perdendo para S. Paulo. Bahia vem logo depois

Sábado 16/03/24 - 14h46

São Paulo, Minas e Bahia lideram as internações por acidentes de moto no Brasil.



Em 2023, mais de 1,2 milhão de pessoas foram internadas em todo o país devido a acidentes com motocicletas, representando um aumento de 32% em uma década, segundo o Ministério da Saúde.



São Paulo registrou o maior número de vítimas, com 259.552, seguido por Minas Gerais, com 127.099, e Bahia, com 78.679 casos.



O aumento do número de motociclistas nas ruas, de 18 milhões em 2013 para 32 milhões em 2023, é apontado como um fator contribuinte para essa tendência.