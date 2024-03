Com El Niño se despedindo e La Niña chegando, especialistas já admitem: chuvas deverão ficar acima da média em Minas, Bahia e no Norte do Brasil

Domingo 17/03/24 - 14h20

Após um período de aquecimento, o oceano Pacífico indica tendência para temperaturas mais frias do que o normal, sinalizando a próxima transição do fenômeno El Niño para La Niña.



O aquecimento global geralmente se intensifica durante os anos de El Niño, com 2023 sendo o mais quente registrado.



As previsões conhecidas indicam que a influência de La Niña, a partir de junho, provocará chuvas acima da média em partes da região Norte, em Minas Gerais e Bahia.



Na região Sul, que enfrentou enchentes recordes durante o El Niño, é admitido até aqui que as chuvas fiquem abaixo da média.