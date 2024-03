Operador do Sistema Elétrico teve novo recorde de consumo, por causa da onda de calor. E estima consumo maior até o dia 22 de março

Domingo 17/03/24 - 14h32

O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) anunciou que a rede nacional de energia registrou um novo recorde de consumo, com um pico de demanda atingindo 102.478 MW às 14h37 da sexta-feira (15).



A carga média do dia também foi recorde, chegando a 91.338 MWmed.



O alto consumo foi impulsionado pelo clima, com o país enfrentando mais uma onda de calor, que persiste desde novembro de 2023, segundo o ONS.



Os recordes anteriores foram em novembro de 2023 e fevereiro de 2024.



O ONS estima que a demanda por energia elétrica será 5,7% maior na semana entre os dias 16 e 22 de março em comparação ao ano anterior.