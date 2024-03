Megaoperação da Polícia Federal contra membros do Comando Vermelho é realizada também em Governador Valadares

Terça 19/03/24 - 7h14

A Polícia Federal realiza megaoperação contra membros da facção Comando Vermelho (CV), com 150 policiais mobilizados.



São cumpridos 18 mandados de busca e apreensão e 17 de prisão temporária nas cidades de Vitória (Espírito Santo), Governador Valadares (Minas) e São Paulo.



A investigação, iniciada em julho de 2023, identificou uma rede criminosa envolvida em tráfico interestadual de drogas e comércio ilegal de armas de fogo nos estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais.



Os suspeitos poderão ser responsabilizados pelos crimes de tráfico e associação ao tráfico de drogas, com penas que podem chegar a 25 anos de prisão, além do comércio ilegal de armas de fogo, com pena máxima de 12 anos de reclusão.