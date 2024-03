Governador de S. Paulo vai se encontrar nesta terça-feira com o primeiro-ministro de Israel

Terça 19/03/24 - 7h25

O governador paulista Tarcísio de Freitas, a convite do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, terá um encontro com autoridades israelenses em Jerusalém, incluindo o presidente Isaac Herzog.



O encontro das próximas horas ocorrerá em meio à crise diplomática entre Brasil e Israel após comentários do presidente Lula sobre os ataques em Gaza.



A viagem também conta com a participação do governador de Goiás, Ronaldo Caiado.



Tarcísio enfatizou que a visita não tem motivações políticas, destacando parcerias comerciais e tecnológicas com Israel.



A agenda inclui visitas a empresas de aviação e à estação de saneamento de Shafdan.